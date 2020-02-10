Кримськотатарський канал ATR заявляє, що йому заблокували фінансування

Кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Кримського півострова Росією з 2015 року веде мовлення з Києва, заблокували фінансування, він на межі закриття.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

"Першому кримськотатарському телеканалу ATR вкотре заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Майже шість років тому кримськотатарські телеканали ATR і Lâle, радіостанції Meydan і «Лідер», що входять до складу медіахолдингу ATR, перестали вести мовлення в Криму через відсутність російської ліцензії. ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. Перший кримськотатарський телеканал став доступний через супутник на всій території України, включаючи окупований Крим. Пізніше дитячий телеканал Lâle і радіо Meydan також відновили мовлення з Києва.

Раніше у зв'язку з недофінансуванням з держбюджету телеканал ATR запустив збір коштів.

Власник телеканалу Ленур Іслямов зазначав, що останні кілька місяців співробітники працювали "на повному альтруїзмі", а через недофінансування довелося скоротити не тільки кількість випусків новин, а й прямі ефіри з Криму. Також він повідомив, що торік телеканал недоотримав з державного бюджету 15 млн грн.

22 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що звернень з приводу того, що кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через недофінансування, не було.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський написав у своєму Тelegram-каналі, що поточний обсяг державної підтримки для кримськотатарського телевізійного мовлення, передбачений державним бюджетом на 2020 рік, становить 50 мільйонів гривень.

Фото: ATR