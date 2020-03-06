Уряд працюватиме над низкою економічних програм для бізнесу та інвесторів — Шмигаль

Новий уряд планує розробити низку економічних програм для середнього і великого бізнесу, а також залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо працювати над розвитком економіки. Будемо працювати над цілою низкою економічних програм. Єдина і перша програма з ініціативи президента Зеленського 5-7-9 для розвитку МСП запрацювала. Хочеться, щоб вона була надзвичайно ефективною та успішною, але цього мало", - сказав Шмигаль.

На його думку, має з'явитися ряд програм для середнього та великого бізнесів, а також зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

"Це мають конкурентні переваги. Ми сьогодні конкуруємо на міжнародному ринку з нашими сусідами Польщею, Румунією, Угорщиною, які просунулися доволі далеко. Ми маємо скористатися найкращими кейсами з регіональної конкуренції, які дадуть і внутрішньому, і іноземним інвесторам розвивати економіку", - додав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.