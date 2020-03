Американські експерти прокоментували зміну уряду в Україні

Те, що зміна уряду відбулась під час важливих переговорів з МВФ, може відлякати іноземних інвесторів, які раніше активно інвестували до України, вважає нью-йоркський фінансист Нік Стедміллер, директор з нових ринків нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors.

"Звільнення досвідченої авторитетної міністерки фінансів посеред переговорів з МВФ, не може позитивно позначитись на довірі іноземних інвесторів", - заявив він у коментарі "Голосу Америки".

"Можливо, досягнення угоди з МВФ не є нагальною потребою для фінансів країни, але необхідно підтримувати впевненість інвесторів. Замість того, щоб прийняти необхідний для отримання угоди МВФ, Рада загрузла у складних дебатах щодо земельної реформи. Пріоритетом уряду має бути прийняття умов необхідних для отримання угоди з МВФ до того, як продовжувати земельну реформу та інші дії", - наголосив він.

А от експерт Центру міжнародного приватного підприємництва США Ерік Гонц налаштований ще скептичніше.

"Прощавай МВФ, прощавай довіра інвесторів до облігацій, Привіт вищому (борговому – ГА) тягареві на уряд (та українських платників податків)", - прокоментував він зміну фінансового блоку уряду.

