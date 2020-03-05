Американські експерти прокоментували зміну уряду в Україні

Заміна керівництва фінансово-економічного блоку уряду може спонукати інвесторів, які раніше активно купували українські державні облігації, припинити інвестувати до України.

Те, що зміна уряду відбулась під час важливих переговорів з МВФ, може відлякати іноземних інвесторів, які раніше активно інвестували до України, вважає нью-йоркський фінансист Нік Стедміллер, директор з нових ринків нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors.

"Звільнення досвідченої авторитетної міністерки фінансів посеред переговорів з МВФ, не може позитивно позначитись на довірі іноземних інвесторів", - заявив він у коментарі "Голосу Америки".

"Можливо, досягнення угоди з МВФ не є нагальною потребою для фінансів країни, але необхідно підтримувати впевненість інвесторів. Замість того, щоб прийняти необхідний для отримання угоди МВФ, Рада загрузла у складних дебатах щодо земельної реформи. Пріоритетом уряду має бути прийняття умов необхідних для отримання угоди з МВФ до того, як продовжувати земельну реформу та інші дії", - наголосив він.

А от експерт Центру міжнародного приватного підприємництва США Ерік Гонц налаштований ще скептичніше.

"Прощавай МВФ, прощавай довіра інвесторів до облігацій, Привіт вищому (борговому – ГА) тягареві на уряд (та українських платників податків)", - прокоментував він зміну фінансового блоку уряду.

Good bye IMF. Good bye bond investor confidence. Hello higher burden for government (and Ukrainian taxpayers). https://t.co/v54QiICAPT — Eric Karl Hontz (@eric_hontz) March 5, 2020

"Можливо хтось переконав президента, що Україні не потрібен МВФ", - додав Гонц у коментарі "Голосу Америки".

Можливо в короткостроковій перспективі Україні й не так потрібна програма МВФ, зауважує експерт, але надалі перед Україною може постати необхідність отримати підтримку МВФ", а для цього необхідні тривалі переговори, переконаний він.

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Подібні міркування у своїй статті для Kyiv Post висловлював і британський економіст Тімоті Еш. Він зауважував, що іноземці, які інвестували 5 мільярдів доларів в українські облігації можуть тепер турбуватись через заміну міністра фінансів з Оксани Маркарової на Ігоря Уманського. "Якщо власники облігацій підуть на вихід, ситуація швидко стане потворною, бо інвестори намагатимуться пройти через невелике віконце", що може створити тиск на курс гривні.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.