Євросоюз готовий до співпраці з новим урядом України

Євросоюз очікує від нового українського уряду такої самої рішучості у просуванні реформ, яку мав попередній Кабінет міністрів під керівництвом Олексія Гончарука, і готовий співпрацювати та допомагати у їх продовженні.

Про це йдеться у заяві речника ЄС Пітера Стано, яка є у розпорядженні Укрінформу.

"Попередній склад уряду під керівництвом Олексія Гончарука за минулі шість місяців досяг доброго прогресу у просуванні широкого та амбітного порядку денного реформ, включаючи імплементацію Угоди про асоціацію ЄС-Україна. Цей прогрес також включав ефективну співпрацю з ЄС та іншими міжнародними партнерами, такими як МВФ", - йдеться у зверненні.

Як зазначається, Євросоюз очікує, що новий уряд України продемонструє такий самий рівень рішучості у просуванні реформ, включаючи ті, що стосуються боротьби з корупцією та з проявами особистих інтересів у таких важливих сферах, як фінансовий сектор. У цьому контексті Стано нагадав, що верховенство права залишається основою економічної стабільності та притоку інвестицій.

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Речник наголосив, що широкі та незворотні реформи в Україні потребують часу, послідовності та незалежності від політичного або бізнесового тиску.

"Ми сподіваємося продовжувати співпрацю з новим урядом у підтримці цих реформ, підтримуватимемо всіх, хто має намір просувати вперед процес перетворень в Україні на користь її громадянам", - зауважив Стано.

Він окремо наголосив, що ЄС спостерігав за суттєвим прогресом у реформуванні Генеральної прокуратури та за послідовними розслідуваннями, що були проведені Національним антикорупційним бюро України, "включаючи дуже потрібне розслідування проти авторів оборудки з виведенням 5 мільярдів доларів з ПриватБанку".

За словами речника, ЄС узяв до уваги також повідомлення про подальші заміни у складі керівних органів прокуратури та НАБУ.

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"Незалежність та свобода від неналежного політичного втручання у діяльність антикорупційних та правоохоронних органів залишається вирішальною. Будь-які інституційні зміни мають повною мірою поважати таке положення", - йдеться у заяві речника ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

Крім того, 5 березня о 18:30 Верховна Рада збереться на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці.