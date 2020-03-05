Посольство Німеччини подякувало Гончаруку і готове допомагати Шмигалю

Посольство Німеччини в Україні подякувало експрем'єр-міністру Олексію Гончаруку та його команді за співпрацю у впровадженні реформ і заявило про готовність до її продовження з новим українським урядом на чолі з Денисом Шмигалем.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Twitter.

"Дуже дякуємо (колишньому) прем'єр-міністру Гончаруку та його команді за хорошу співпрацю у впровадженні програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабінетом міністрів України", - зазначили у посольстві.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, у якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.