Новий уряд України склав присягу

Новопризначений Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та члени Кабінету Міністрів склали присягу.

Текст присяги із парламентської трибуни зачитав глава уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

З цього моменту новий КМУ має право здійснювати свої повноваження.

Раніше Верховна Рада України затвердила склад нового уряду: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр з питань з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасво окупорваних територій Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр юстиції Денис Малюська, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр оборони Андрій Таран, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

При цьому чотири посади міністрів залишилися вакантними.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього 291 голосами “за” Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.