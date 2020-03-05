Посольство США привітало Шмигаля і подякувало Гончаруку

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні привітало Дениса Шмигаля з призначенням на посаду прем’єр-міністра та розраховує на співпрацю.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Twitter.

“Ми вітаємо Прем'єр-міністра Шмигаля з призначенням на цю посаду та сподіваємось на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету міністрів”, - зазначили дипломати.

Водночас у посольстві США подякували Олексію Гончаруку та його команді за продуктивну співпрацю впродовж останніх шести місяців задля підтримки партнерства між країнами.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Парламент призначив на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, у якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.