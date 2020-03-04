Новий уряд не ховатиметься у Facebook — Шмигаль

Новий уряд після призначення не ховатиметься у Facebook, а виходитиме до людей та вирішуватиме їх проблеми.

Про це новопризначений Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час представлення у Раді кандидатів на посади міністрів у новому уряді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд, який не буде ховатись у Facebook, буде виходити до людей вирішувати їх проблеми. Наш пріоритет – це добробут громадян”, - сказав Шмигаль.

Він запевнив народних обранців у тому, що люди, яких Глава уряду пропонує на посади міністрів, є професіоналами. "Це не уряд технократів, не уряд казнокрадів, не уряд "крєпкіх хозяйственніков", це уряд для людей", - підкреслив Прем’єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати вже підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього 291 голосом "за” Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України. Також ВР призначила новий склад Кабінету міністрів України.