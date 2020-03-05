Міжнародні резерви України зросли до $26,6 мільярда

Міжнародні резерви України у лютому зросли на 0,3 млрд дол. - до 26,6 млрд дол. США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 622,8 млн дол. США (в еквіваленті). У лютому вони зросли на 1,3%. Збільшення міжнародних резервів у лютому зумовлене, насамперед, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники: по-перше, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У лютому чиста пропозиція валюти збільшилася внаслідок збереження на достатньому рівні надходжень від експорту та одночасного зменшення попиту на валюту з боку імпортерів через нижчі ціни та потребу в енергоносіях на тлі теплої зими, а також поширення світом коронавірусу, яке ускладнило світову торгівлю і стримувало міжнародний туризм.

Як результат, обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили обсяги продажу на 689,0 млн дол. США.

Національний банк поповнював міжнародні резерви в окремі дні, коли пропозиція валюти була більшою за попит, і загалом купив 734,0 млн дол. США.

Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк також провів валютну інтервенцію з продажу валюти на 45,0 млн дол. США.

По-друге, на динаміку резервів у лютому впливали операції уряду з управління державним боргом. На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 768,8 млн дол. США (в еквіваленті). З них 417,2 млн дол. США сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, 213,6 млн дол. США – за зобов’язаннями уряду та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду, 33,7 млн дол. США – за єврооблігаціями (ОЗДП). Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Водночас упродовж місяця уряд залучив 202,3 млн дол. США за рахунок розміщення валютних ОВДП.

Ще одним фактором стала переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 207,2 млн дол. США (в еквіваленті).

Наразі поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,0 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 292,8 млн дол. США (в еквіваленті).