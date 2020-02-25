Нацбанк заперечує, що зміцнення гривні шкодить економіці

Зміцнення гривні мало кілька позитивних наслідків - воно сприяло зниженню інфляції та зумовило економію державного бюджету на обслуговуванні боргу в іноземній валюті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook, коментуючи заяви про шкідливість міцної гривні для економіки.

"Зміцнення гривні мало багатосторонній вплив на економіку. З одного боку, ревальвація зменшує доходи бюджету за окремими податками та гривневу виручку експортерів. З іншого боку, зміцнення гривні в 2019 році мало низку позитивних наслідків. По-перше, воно сприяло зниженню інфляції до цілі у 5%, що, зокрема, є важливим кроком для зниження відсоткових ставок і активізації кредитування. По-друге, воно зумовило економію державного бюджету на обслуговуванні боргу в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що минулорічна ревальвація – це нове явище для української економіки. Воно є важливим для відновлення довіри до національної валюти, яка за умови гнучкого курсоутворення може не тільки послаблюватися, а й зміцнюватися під впливом ринкових факторів.

"У минулому році ми мали сприятливу ситуацію на валютному ринку не тільки через інвестиції нерезидентів у державні облігації (ОВДП), а й внаслідок підвищення продуктивності в окремих секторах економіки, зокрема, аграрному, зростання експорту послуг, зокрема й IT тощо", - зауважили в НБУ.

Регулятор вкотре нагадав, що він жодним чином не впливає на рух курсу гривні, який зумовлюється ринковими чинниками. Нацбанк лише згладжує надмірні коливання на валютному ринку, але не протидіє тенденціям. У минулому році НБУ використовував сприятливу ситуацію на валютному ринку і загалом викупив з ринку у резерви надлишок валюти на суму майже 8 млрд дол. США, що, до речі, практично вдвічі перевищує обсяг інвестицій нерезидентів в ОВДП.