Бразилія випередила Британію за кількістю заражень коронавірусом

Бразилія випередила Британію за кількістю заражень коронавірусом

Укрінформ
Бразилія вже випередила Велику Британію за кількістю заражених коронавірусом людей.

Про це говорить статистика Worldometers.

Так, за даними статистичної сторінки про поширення COVID-19, за останню добу, 18 травня, в Бразилії зафіксували 14 288 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих досягла 255 368 осіб, з яких 16 853 виявилися смертельними.

Перший випадок COVID-19 в Бразилії підтвердили 26 лютого.

У Великій Британії за останню добу на коронавірус захворіли 2711 осіб. Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 246 406 випадків захворювання, з яких 34 796 осіб померли.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222. При цьому число померлих із коронавірусом – 320 181. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.
Фото: Getty Images

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