Бразилія випередила Британію за кількістю заражень коронавірусом

Бразилія вже випередила Велику Британію за кількістю заражених коронавірусом людей.

Про це говорить статистика Worldometers.

Так, за даними статистичної сторінки про поширення COVID-19, за останню добу, 18 травня, в Бразилії зафіксували 14 288 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих досягла 255 368 осіб, з яких 16 853 виявилися смертельними.

Перший випадок COVID-19 в Бразилії підтвердили 26 лютого.

У Великій Британії за останню добу на коронавірус захворіли 2711 осіб. Загалом з початку епідемії в країні зафіксували 246 406 випадків захворювання, з яких 34 796 осіб померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222. При цьому число померлих із коронавірусом – 320 181. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.

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