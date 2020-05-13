У Новій Зеландії другий день поспіль не фіксують нові випадки COVID-19

У Новій Зеландії другий день поспіль відсутні нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це заявив директор з питань охорони здоров’я Ешлі Блумфілд, повідомляє АР.

«Нова Зеландія повідомила про нульові нові випадки коронавірусу в середу, це другий день поспіль без будь-яких нових випадків і четвертий день з початку минулого тижня», - йдеться у повідомленні.

За словами Блумфілда, це обнадійлива новина, оскільки країна готується полегшити низку карантинних обмежень.

Більшість підприємств, включаючи торговельні центри, роздрібні магазини та ресторани, зможуть знову відкритись. Правила соціального дистанціювання залишаться в силі, а збори обмежуватимуться 10 особами.

Нові послаблення наберуть чинності в четвер, 14 травня.

За даними Worldometer, станом на 13 травня у Новій Зеландії зафіксовано 1 497 випадків COVID-19, з них – 21 летальний. Одужали від хвороби 1 402 особи.

Фото: АА