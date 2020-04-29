Без допомоги вразливим країнам, коронавірусом може заразитися мільярд осіб — експерти

Неурядова організація з питань гуманітарної допомоги та розвитку — Міжнародний комітет порятунку (IRC) застерігає, що без термінової допомоги вразливим країнам коронавірусом у світі може заразитися від 500 мільйонів до мільярда осіб.

Про це пише ВВС.

Так, у звіті IRC, що базується на даних Всесвітньої організації охорони здоров’я та Імперського коледжу Лондона, йдеться про те, що фінансова і гуманітарна допомога необхідна для уповільнення пандемії.

Вразливими у комітеті називають такі країни як Афганістан і Сирія. Вони потребують «термінового фінансування», аби запобігти великому спалаху коронавірусу. Там кажуть, що в десятках країн, які потерпають від конфліктів і нестабільності від COVID-19 можуть загинути мільйони людей.

«Залишається дуже мало часу, аби рішуче відповісти», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 квітня у світі зареєстровано 3 138 097 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них - 955 695 осіб одужали та 217 968 померли.