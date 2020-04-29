Без допомоги вразливим країнам, коронавірусом може заразитися мільярд осіб — експерти
Про це пише ВВС.
Так, у звіті IRC, що базується на даних Всесвітньої організації охорони здоров’я та Імперського коледжу Лондона, йдеться про те, що фінансова і гуманітарна допомога необхідна для уповільнення пандемії.
Вразливими у комітеті називають такі країни як Афганістан і Сирія. Вони потребують «термінового фінансування», аби запобігти великому спалаху коронавірусу. Там кажуть, що в десятках країн, які потерпають від конфліктів і нестабільності від COVID-19 можуть загинути мільйони людей.
«Залишається дуже мало часу, аби рішуче відповісти», — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 квітня у світі зареєстровано 3 138 097 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них - 955 695 осіб одужали та 217 968 померли.