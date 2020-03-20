Польща запровадила стан епідемії

Польща 20 березня запровадила стан епідемії у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це під час спільної пресконфереції у Варшаві з міністрами охорони здоров’я й освіти Польщі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Аби призупинити подальше поширення (коронавірусу – ред.), обмежити і запровадити відповідні принципи, також і в питанні карантину, ми запроваджуємо сьогодні стан епідемії", - заявив Моравецький.

Він підкреслив, що термін призупинення навчання у школах буде продовжено з 25 березня до католицького Великодня, 12 квітня. Він зауважив, що це – “складне рішення”, але дуже необхідне для запобігання поширенню коронавірусу.

Моравецький також повідомив, що уряд Польщі підвищує штраф за порушення режиму карантину з 5 тис. злотих (1,1 тис. євро) до 30 тис. злотих (6,6 тис євро).

Міністр охорони здоров’я Польщі Шумовський спрогнозував, що у найближчі дні кількість заражених кроронавірусом в РП може зрости до 1-2 тис., а найближчими тижнямисягнути позначки у 10 тисяч. Також він зазначив, що зараз неможливо передбачити, коли настане пік заражень на коронавірус і коли він мине.

Керівник МОЗ Польщі повідомив, що стан епідемії означає, зокрема, що у відповідності до закону про інфекційні захворювання він своїм рішенням, а воєводи на території воєводств, можуть направляти медиків, а також осіб інших спеціальностей до виконання різних завдань з протидії коронавірусу на території країни.

Читайте також: Польща закриває кордони та призупиняє авіаційне і залізничне сполучення

У свою чергу міністр освіти Польщі Даріуш Піонтковський поінформував, що оголошення епідемії в Польщі не означає зміни термінів проведення екзаменів у польських школах. Він подякував вчителям за те, що дистанційно в режимі онлайн в 90% школах продовжується навчання дітей.

Відповідаючи на запитання журналістів прем’єр Моравецький зазначив, що введення режиму епідемії у країні також не означає відкладення терміну президентських виборів, запланованих на травень.

Станом на 20 березня кількість заражених коронаірусом у Польщі зросла до 411 осіб, померли п'ять осіб.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 -летальні, 86 031 особа одужала.

Фото: АА