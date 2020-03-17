У міністра екології Польщі виявили коронавірус, уряд пішов на карантин

У міністра екології Польщі Міхала Вося виявлено коронаірус, тому весь склад польського уряду, який був присутній на останньому засіданні Ради міністрів, працює в режимі карантину.

Про це заявив у вівторок речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У зв’язку з позитивними результатами тесту на наявність коронавірусу у міністра екології Міхала Вося здійнено кроки у відповідності до процедур головного санітарного інспектора. Усім міністрам, які були присутні на останньому засіданні уряду, вчора було зроблено стандартні тести, які проводяться у випадку контактів із зараженою особою”,- заявив Мюллер.

За його словами, до моменту отримання результатів тестів, всі члени уряду, які були на останньому засіданні, працюватимуть в режимі карантину. Результати тестів будуть відомі у вівторок.

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Мюллер підкреслив, що така ситуація жодним чином не впливає на роботоздатність уряду країни. “Усі виконують свої обов’язки, а рішення приймаються з використанням процедури дистанційного голосування”,- констатував речник уряду.

Як стало відомо, прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький не був присутній на останньому засідання уряду, який у той час був на засіданні Ради безпеки РП, яке скликав президент Анджей Дуда.

Міністр Вось поінформував, що він провів тест на наявність коронавірусу після того, як зараження було підтверджено у представника польського Держлісництва, з яким він контактував.

Станом на 17 березня у Польщі зафіксовано 177 випадків зараження коронавірусом, четверо осіб померло.