У Молдові заблокували будівлю уряду - вимагають відставки міністрів

У Кишиневі тисячі людей заблокували будівлю уряду, вимагаючи відставки Кабінету міністрів,

Про це повідомляє NewsMaker.

"У Кишиневі 2 березня декілька тисяч людей вийшли на антиурядовий протест. Присутні біля будівлі уряду люди вимагають відставки Кабінету міністрів та зустрічі з урядовцями", - йдеться у повідомленні.

Протестувальники скандують гасла: "Ми народ, Додон зрадник", "Кіку на смітник разом з Чокоєм", "Геть Додона", "Уряд геть".

Поліцейські, які очепили вхід до будівлі уряду, погодилися впустити до будівлі представників протестувальників, але більша частина маніфестантів з цим не погодилась та вимагає, щоб представники Кабміну вийшли до них.

Як повідомлялося, у Молдові виник скандал довкола очільника МЗС Ауреліу Чокоя після того, як він заявив, що конфлікт 1992 року у Придністров'ї спровокували певні сепаратистські сили, а російські військові “зупинили кровопролиття”.

Фото: Микола Пахольницький/newsmaker.md