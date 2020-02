Трамп заявив, що особисто зустрінеться з лідерами Талібану

Про це він заявив під час прес-конференції в Білому домі.

"Я особисто зустрінуся з лідерами Талібану в не надто далекому майбутньому", — сказав Трамп.

Він зауважив, що США повернуть війська в Афганістан, якщо мирна угода з рухом Талібан не реалізується.

