Трамп заявив, що особисто зустрінеться з лідерами Талібану

Президент США Дональд Трамп планує найближчим часом особисто зустрітися з лідерами Талібану.

Про це він заявив під час прес-конференції в Білому домі.

"Я особисто зустрінуся з лідерами Талібану в не надто далекому майбутньому", — сказав Трамп.

Він зауважив, що США повернуть війська в Афганістан, якщо мирна угода з рухом Талібан не реалізується.

President @realDonaldTrump provides an update on bringing troops home from Afghanistan: pic.twitter.com/wfeOSna7AY — The White House (@WhiteHouse) February 29, 2020

Читайте також: Уряд Афганістану та таліби проведуть обмін полоненими

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Сполучені Штати Америки мають намір упродовж 14 місяців здійснити повне виведення американських військових з Афганістану.

Зараз там дислокуються близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових.

Фото: Білий дім