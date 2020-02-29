Уряд Афганістану та таліби проведуть обмін полоненими
Укрінформ
Уряд Афганістану має намір здійснити обмін полоненими з рухом "Талібан", про що було оголошено на мирних перемовинах талібів зі США.
Про це інформує AFP.
"До 5 березня має бути звільнено до 5000 полонених (талібів) ... та 1000 в'язнів з іншої сторони (афганських збройних сил)", - йдеться у мирній угоді зі США.
Діалог між урядом Кабула та талібами має розпочатися до цієї дати.
Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.
Сполучені Штати Америки мають намір протягом 14 місяців здійснити повне виведення американських військових з Афганістану.
Зараз в Афганістані дислокуються близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових.