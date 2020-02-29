Уряд Афганістану та таліби проведуть обмін полоненими

Уряд Афганістану має намір здійснити обмін полоненими з рухом "Талібан", про що було оголошено на мирних перемовинах талібів зі США.

Про це інформує AFP.

"До 5 березня має бути звільнено до 5000 полонених (талібів) ... та 1000 в'язнів з іншої сторони (афганських збройних сил)", - йдеться у мирній угоді зі США.

Діалог між урядом Кабула та талібами має розпочатися до цієї дати.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Сполучені Штати Америки мають намір протягом 14 місяців здійснити повне виведення американських військових з Афганістану.

Зараз в Афганістані дислокуються близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових.