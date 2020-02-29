США і Талібан підписали мирову

Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Про це інформує BBC.

"Підписання угоди між США та талібами дозволить повністю вивести американські війська з Афганістану протягом 14 місяців", - йдеться у повідомленні.

Ця угода має на меті прокласти шлях до миру в Афганістані після конфлікту, що триває понад 18 років.

Підписання угоди відбулося у столиці Катару Досі.

Як повідомлялося, зараз в Афганістані дислокуються близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових.

Фото: АА