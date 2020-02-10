Уряд Кореї тимчасово закриє свої порти для лайнерів через коронавірус

Уряд Кореї тимчасово закриє свої порти для лайнерів через коронавірус

Укрінформ
Уряд Південної Кореї тимчасово заборонить лайнерам вхід до своїх портів з огляду на поширення китайського коронавірусу, в результаті якого вже померло понад 900 людей.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заступника міністра МОЗ Кім Ганг-ліпа.

“Південна Корея тимчасово заборонить в'їзд міжнародним лайнерам у зв'язку з поширенням коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

За словами Кім Ганг-ліпа, уряд уже скасував дозволи на в'їзд двом лайнерам, які повинні були приїхати до Бусана цього вівторка й середи.

Зазначається, що після спалаху смертельного вірусу в Китаї, міжнародні лайнери почали дедалі частіше обирати південнокорейські порти у вигляді альтернативи китайським.

Раніше повідомлялося, що лайнер Diamond Princess, який перевозить пасажирів з-понад 50 країн, з 3 лютого перебуває на карантині у Японії після того, як з'ясувалося, що пасажир, який зійшов у Гонконгу, був інфікований коронавірусом. Пізніше стало відомо, що кількість заражених коронавірусом на лайнері зросла до 130 людей, серед яких - один українець. Його знято з лайнера та перевезено до японської лікарні столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

Як відомо, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

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