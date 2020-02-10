Уряд Кореї тимчасово закриє свої порти для лайнерів через коронавірус

Уряд Південної Кореї тимчасово заборонить лайнерам вхід до своїх портів з огляду на поширення китайського коронавірусу, в результаті якого вже померло понад 900 людей.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заступника міністра МОЗ Кім Ганг-ліпа.

“Південна Корея тимчасово заборонить в'їзд міжнародним лайнерам у зв'язку з поширенням коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

За словами Кім Ганг-ліпа, уряд уже скасував дозволи на в'їзд двом лайнерам, які повинні були приїхати до Бусана цього вівторка й середи.

Зазначається, що після спалаху смертельного вірусу в Китаї, міжнародні лайнери почали дедалі частіше обирати південнокорейські порти у вигляді альтернативи китайським.

Раніше повідомлялося, що лайнер Diamond Princess, який перевозить пасажирів з-понад 50 країн, з 3 лютого перебуває на карантині у Японії після того, як з'ясувалося, що пасажир, який зійшов у Гонконгу, був інфікований коронавірусом. Пізніше стало відомо, що кількість заражених коронавірусом на лайнері зросла до 130 людей, серед яких - один українець. Його знято з лайнера та перевезено до японської лікарні столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

Як відомо, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).