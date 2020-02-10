Airbnb призупиняє бронювання житла в Пекіні через коронавірус

Міжнародний онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла Airbnb призупиняє бронювання в Пекіні до кінця лютого в межах боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

«Airbnb заявив, що призупинив бронювання всіх типів житла в Пекіні, в період з 7 по 29 лютого за рекомендаціями місцевих органів влади щодо короткострокової оренди житла», - йдеться у публікації.

У компанії заявили, що Airbnb поверне кошти клієнтів, яким було скасовано бронювання.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910, інформує CNN.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 171, переважна більшість -Airbnb у Китаї.

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Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).