У Японії підрахували можливі втрати ВВП через коронавірус

Через пандемію коронавірусу нового типу ВВП Японії в поточному році може втратити від 0,2% до 0,9%.

Про це повідомляє NHK.

«Приватні японські науково-дослідні центри повідомляють, що поширення нового коронавірусу протягом тривалого періоду може справити негативний вплив на ВВП Японії в умовах скорочення туризму та уповільнення темпів розвитку китайської економіки»,

Як зазначається, за даними науково-дослідного інституту Дайва, навіть у разі, якщо інфекція буде поставлена під контроль протягом трьох місяців, ВВП в реальному обчисленні на поточний рік може скоротитися приблизно на 0,2%. Основна причина - зменшення кількості китайських туристів, які відвідують Японію. За прогнозами, їх стане менше приблизно на один мільйон.

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Та якщо поширення коронавірусу триватиме протягом року, ВВП скоротиться приблизно на 0,9%, інформує NHK з посиланням на фахівців. Таке падіння буде викликане тим, що уповільнення китайської економіки істотно позначиться на японському експорті.