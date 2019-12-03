Шестеро людей загинули під час сильних повеней на півдні Франції
Укрінформ
У результаті повені на півдні Франції загинули шестеро осіб.
Про це повідомляє The Telegraph.
«Шестеро людей, у тому числі троє працівників служби надзвичайних ситуацій, загинули під час сильних повеней на півдні Франції», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, троє рятувальників загинули у неділю, 1 грудня, коли їх гелікоптер зазнав аварії під час рятувально-розвідувального польоту в департаменті Вар.
Зв’язок з гвинтокрилом було втрачено, коли він перебував неподалік від міста Ле-Люк. Його виявили біля портового міста Марсель. На борту гелікоптера знайшли тіла трьох рятувальників.
Висловлюючи співчуття загиблим, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп зазначив "зростаючу регулярність та інтенсивність" екстремальних погодних явищ.
Фото: news.sky