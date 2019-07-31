У США п'яного пілота пасажирського літака зняли з рейсу

Пілота пасажирського літака американської авіакомпанії Delta зняли з рейсу у Міннеаполісі через підозру у сп'янінні.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на американські медіа.

"Пілот, 37-річний Габріель Лайл Шредер, як стверджує речник авіаперевізника, дивно поводився під час дорейсової перевірки екіпажу. Він вийшов із черги під час контролю безпеки, а потім повернувся. Під час арешту у Шредера виявили пляшку спиртного, а в його подиху відчувався алкоголь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіційні обвинувачення можуть висунути, після завершення токсикологічної перевірки.

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На момент арешту пілота літак уже був заповнений пасажирами. Їх довелось висадити, і виліт до Сан Дієго було дещо затримано.

Фото: delta.com