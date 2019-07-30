Російського боксера зняли з літака у США через домагання до пасажирки

Російського чемпіона світу з боксу у напівважкій вазі Сергія Ковальова зняли з літака у США через домагання до пасажирки.

Про це повідомляє Independent із посиланням на портал The Athletic.

“Російського боксера Сергія Ковальова було знято з літака після того, як чемпіон світу “поцілував й кидав гроші в пасажирку””, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Independent, інцидент стався ще 15 липня в аеропорту у Флориді. Жінка в сльозах повідомила членам екіпажу про ганебну поведінку росіянина. У результаті пілот літака, який повинен був летіти до Лос-Анджелеса, ухвалив рішення зняти боксера з рейсу.

Жінка вирішила не звертатися до правоохоронців через інцидент.

Це не перший скандал Ковальова. Раніше цього року у США американська актриса і модель Джеймі Фронтс звинуватила Ковальова у застосуванні насильства після того, як вона проігнорувала його залицяння. Ковальов не визнав своєї провини. Нині справа досі слухається у суді.

Фото: boxingscene.com