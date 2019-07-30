Ломаченко вже заробив за кар’єру 15 мільйонів доларів

Він в трійці найбільш високооплачуваних боксерів в історії України.

Василь Ломаченко вже заробив за свою боксерську кар’єру 15 мільйонів доларів. Також він увійшов до трійки найбільш високооплачуваних боксерів в історії України. Про це повідомляє Mixsport.pro.

У професійний бокс Василь Ломаченко переходив в ранзі дворазового олімпійського чемпіона. На нього був величезний попит серед провідних боксерських промоутерських компаній. Гонку озброєнь в підсумку виграла Top Rank, глава якої Боб Арум був персональним фаном боксерського таланту Василя. За нашою інформацією, Боб свідомо вклався в українця, забезпечивши йому хороші фінансові умови і непогані підйомні за підпис в контракті. Уже другий бій Ломаченко став чемпіонським, а в третьому українець оформив собі звання чемпіона світу вже серед професіоналів.

До 2018 року Василь заробляв близько мільйона доларів за чемпіонський поєдинок. Але після підписання контракту Top Rank c платформою ESPN, яка стала новим транслятором боксерських шоу Top Rank, Ломаченко став заробляти по 2-3 мільйони за бій. На даний момент, Василь заробив 15 мільйонів доларів і посів почесне третє місце серед найбільш високооплачуваних боксерів в історії України. За цим показником Ломаченко поступається лише Володимиру і Віталію Кличку.

Втім, після сплати податків і комісій своєї промоутерської компанії, менеджеру і команді у Ломаченка залишається тільки половина з цієї суми. Після чого Василь ще ділить її в пропорції 50 на 50 зі своїм тренером і батьком Анатолієм Ломаченко. Таким чином, «чистими» Василь на даний момент заробив менше 4 мільйонів доларів. І стільки ж допоміг заробити своєму батькові.

Нагадаємо, 31 серпня Лондоні чемпіон світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко проведе поєдинок за титул WBC проти британця Люка Кемпбелла. Вперше в кар'єрі Ломаченко битиметься відразу за три чемпіонські титули - WBC, WBA і WBO.