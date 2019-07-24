У Кемпбелла є хороші шанси перемогти Ломаченка – промоутер

Едді Гірн вважає, що суперник Ломаченка нині перебуває у найкращій формі в кар’єрі.

Едді Гірн, промоутер Люка Кемпбелла, заявив, що у британського боксера є всі шанси перемогти чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка. Про це він розповів Sky Sports.

«Ми, як команда, відчуваємо, що у новому фільмі Люка Кемпбелла є хороші шанси на рідній землі перемогти Ломаченка. Ми знаємо, що це буде складно, адже Василь - геній, але вони обидва дуже технічні бійці. Якби Люк просто дбав про гроші, то цей бій відбувся б в США.

Кемпбелл зараз перебуває в найкращій формі за всю кар'єру. Потрібно скористатися цією можливістю. Люк не просто битиметься за чемпіонські титули за версією WBC, WBA, WBO і журналу The Ring. Він бореться за звання першого номера. Якщо ви збираєтеся ризикувати, то робіть це по-крупному», - заявив Гірн.

Ломаченко і Кемпбелл битимуться за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC, який став вакантним після відмови від нього Майкі Гарсії. Бій відбудеться 31 серпня в Лондоні на арені О2.

Раніше стало відомо, що гонорар, який отримає Ломаченко за майбутній бій, стане рекордним в його кар'єрі.

У минулому бою Василь бився з британцем Ентоні Кроллою, якого нокаутував у четвертому раунді, захистивши чемпіонські титули WBO і WBA.