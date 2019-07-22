На бій Ломаченко – Кемпбелл вже продали 12 тисяч квитків

Бій відбудеться 31-го серпня в Лондоні.

Промоутер Едді Гірн поділився першими результатами продажів квитків на вечір боксу в Лондоні, в головному поєдинку якого зустрінуться Василь Ломаченко і британець Люк Кемпбелл. По це повідомляє XSport.

За інформацією промоутера, всього за пару годин зі старту продажів, викуплено 12 000 квитків.

Бій Ломаченко - Кемпбелл відбудеться 31-го серпня на арені О2. Боксери розіграють три чемпіонські пояси: WBA, WBO і WBC.

Нагадаємо, боксери вже встигли провести дві дуелі поглядів.