Боксерський бій Ломаченко - Кемпбелл пройде в Лондоні 31 серпня

Чемпіон світу WBA та WBO в уегкій вазі Василь Ломаченко проведе бій проти британського боксера Люка Кемпбелла 31 серпня нинішнього року.

Про це йдеться на офіційній сторінці Ломаченка і Олександра Усика в Instagram.

Кемпбелл на власній сторінці в соцмережі також підтвердив інформацію про дату та місце поєдинку.

Місцем проведення бою буде арена O2 у столиці Великобританії. Ломаченко і Кемпбелл боксуватимуть за титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC, який став вакантним після відмови від нього американця Майкі Гарсії.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ломаченко нокаутував у четвертому раунді британця Ентоні Кроллу і захистив чемпіонські титули WBO та WBA.