Ломаченко та Усик відвідають у Лондоні боксерський бій Вайт - Рівас

Володар боксерських титулів WBA і WBO вулегкій дивізіоні Василь Ломаченко та абсолютний чемпіон у крузервейті Олександр Усик найближчим часом прилетять до Лондона.

У столиці Великої Британії українські боксери планують відвідати вечір боксу, в головному бою якого місцевий суперважковаговик Ділліан Вайт протистоятиме колумбійцю Оскару Рівасу, повідомляє Fightnews.info.

Крім того, за словами промоутера Едді Гірна, Ломаченко і Усик відправляються до Великої Британії, аби залагодити всі питання щодо своїх наступних поєдинків.

"Ми близькі до узгодження поєдинку між Ломаченком і Люком Кемпбеллом. Ми підпишемо з Василем контракт з приводу бою на арені O2 в Лондоні 31 серпня. Усик, скоріш за все, битиметься з Карлосом Такамом. Крім того, він - обов'язковий претендент для переможця бою-реваншу Джошуа - Руїс", - заявив Гірн.