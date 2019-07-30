В Іспанії скасують понад тисячу потягів через страйк

Державна залізнична компанія Іспанії Renfe скасує 1 152 потяги протягом чотирьох днів страйку.

Про це повідомляє ElPais із посиланням на міністерство інфраструктури та транспорту Іспанії.

"Державна залізнична компанія Іспанії Renfe скасує 1 152 потяги протягом чотирьох днів страйку, а саме 31 липня, 14 й 30 серпня та 1 вересня, організований профспілкою", - йдеться у повідомленні.

У Renfe заявили про скасування 477 потягів на середні дистанції, 230 швидкісних міжміських потягів та 445 вантажних.

Читайте також: У Барселоні скасували десятки авіарейсів через страйк

Як повідомляє ElPais, для проведення страйків профспілки традиційно обирають найбільш завантажений час року, зокрема Різдво, Великдень чи літні канікули. Саме тому очікується, що запланований страйк вплине на життя тисячі мандрівників, які повертаються додому з відпустки.

За даними газети, профспілки вимагають поліпшити робочі умови працівників залізниці.

Водночас зазначається, що міністерство інфраструктури та транспорту заявило, що компанія повинна забезпечити мінімальну роботу потягів на рівні у щонайменше 50% від звичайної зайнятості.

Як повідомлялося 28 липня, на летовищі Барселони скасували 73 авіарейси через страйк наземного персоналу авіакомпанії Iberia.

Фото: EFE