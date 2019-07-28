У Барселоні скасували десятки авіарейсів через страйк

На летовищі Барселони скасували 73 авіарейси через страйк наземного персоналу авіакомпанії Iberia.

Про це повідомляє Europa Press.

"Страйк працівників компанії Iberia на летовищі Барселони спричинив скасування 73 рейсів цими вихідними", - йдеться у повідомленні.

Страйк співробітників компанії, які вимагають поліпшення умов праці, триває вже другий день. Наразі їм не вдалося домовитися з керівництвом про задоволення вимог. Засідання керівників компанії, де розглядатимуть ці питання, заплановане на ранок понеділка.

Читайте також: Страйк в аеропорту Барселони може зірвати тисячу рейсів

Як зазначається, у суботу через страйк скасували 62 авіарейси. До них додалося ще 32 рейси, скасовані через негоду у Барселоні.

Фото: David Zorrakino/Europa Press