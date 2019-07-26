Страйк в аеропорту Барселони може зірвати тисячу рейсів

Дводенний страйк співробітників найбільшої іспанської авіакомпанії Iberia на вихідних в аеропорту Барселони може вплинути на тисячу авіарейсів.

Про це повідомляє The Local.

“За оцінкою влади, (через страйк у Барселоні — ред.) можуть бути скасовані або затримані 1000 авіарейсів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Local, запланований на суботу й неділю страйк вплине на рейси не тільки авіакомпанії Iberia, адже до аеропорту літають ще 27 авіаперевізники.

Зазначається, що страйк був організований після провалу перемовин між профспілками, які представляють 2700 співробітників Iberia, та представниками самого перевізника.

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Люди скаржаться, що змушені працювати понаднормово, та заявляють, що минулорічна угода, яка була досягнута для припинення схожого страйку, досі не була реалізована.