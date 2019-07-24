Сирія заявляє про удар Ізраїлю на півдні країни
Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на сирійські державні ЗМІ.
"Атака Ізраїлю була здійснена на південну провінцію Дараа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей район став метою ізраїльського обстрілу в ході операції проти ополченців, які закріпилися у південній частині Сирії і на окупованих Голанських висотах поблизу кордону з Ізраїлем, що їх підтримує Тегеран.
Обстріляно пагорб Таль-ель-Хара, який тривалий час був російським військовим радіолокаційним форпостом, але 2014 року був захоплений іранськими ополченцями, після чого його перехопила сирійська армія.
Потерпілих немає, повідомляється лише про матеріальні збитки.
У червні сирійська армія заявляла, що збила декілька ізраїльських ракет, націлених на цей район.
Протягом останніх років Ізраїль завдав сотні ударів по Сирії, спрямованих проти головного регіонального суперника Ізраїлю — Ірану, а також проти ліванської Хезболли, яку Єрусалим вважає найбільшою загрозою для своїх кордонів.