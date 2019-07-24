Сирія заявляє про удар Ізраїлю на півдні країни

Ізраїль завдав удару по стратегічному району на півдні Сирії над Голанськими висотами, де базуються позиції ополченців, яких підтримує Іран.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

"Атака Ізраїлю була здійснена на південну провінцію Дараа", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей район став метою ізраїльського обстрілу в ході операції проти ополченців, які закріпилися у південній частині Сирії і на окупованих Голанських висотах поблизу кордону з Ізраїлем, що їх підтримує Тегеран.

Обстріляно пагорб Таль-ель-Хара, який тривалий час був російським військовим радіолокаційним форпостом, але 2014 року був захоплений іранськими ополченцями, після чого його перехопила сирійська армія.

Потерпілих немає, повідомляється лише про матеріальні збитки.

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У червні сирійська армія заявляла, що збила декілька ізраїльських ракет, націлених на цей район.

Протягом останніх років Ізраїль завдав сотні ударів по Сирії, спрямованих проти головного регіонального суперника Ізраїлю — Ірану, а також проти ліванської Хезболли, яку Єрусалим вважає найбільшою загрозою для своїх кордонів.