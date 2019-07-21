У столиці Мексики сталася стрілянина на вечірці, є загиблі

Унаслідок стрілянини під час вечірки у столиці Мексики загинуло чотири особи.

Про це із посиланням на місцеву владу повідомляє Сіньхуа.

“Троє чоловіків та одна жінка були вбиті й ще одна жінка отримала поранення під час стрілянини на танцювальній вечірці в західній частині Мехіко”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мотиви стрілка наразі залишаються невідомими.

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Сіньхуа додає, що з січня по травень цього року в Мехіко було зареєстровано 651 умисне вбивство, що є найвищим показником за останні п’ять років.