У столиці Мексики сталася стрілянина на вечірці, є загиблі
Укрінформ
Унаслідок стрілянини під час вечірки у столиці Мексики загинуло чотири особи.
Про це із посиланням на місцеву владу повідомляє Сіньхуа.
“Троє чоловіків та одна жінка були вбиті й ще одна жінка отримала поранення під час стрілянини на танцювальній вечірці в західній частині Мехіко”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, мотиви стрілка наразі залишаються невідомими.
Сіньхуа додає, що з січня по травень цього року в Мехіко було зареєстровано 651 умисне вбивство, що є найвищим показником за останні п’ять років.