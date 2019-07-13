Кількість жертв нападу на готель у Сомалі зросла до 26

Унаслідок нападу бойовиків на готель на півдні Сомалі 26 осіб загинули, 56 отримали ушкодження.

Про це пише AFP.

«Щонайменше 26 осіб, у тому числі іноземці, загинули, а 56 отримали поранення в результаті нападу бойовиків Аль-Шабааб на популярний готель на півдні Сомалі», - йдеться у повідомленні.

Терорист-смертник протаранив готель Медіна на авто, завантаженому вибуховими речовинами у портовому містечку Кісмайо, у п'ятницю перед тим, як декілька збройних бойовиків потрапили всередину, вчинивши стрілянину.

Напад тривав майже 12 годин з вечора п’ятниці та закінчився лише в суботу вранці після зіткнень бойовиків з урядовими силами.

Серед загиблих було троє кенійців, троє танзанців, двоє американців, один британець та один канадець, заявив на прес-конференції губернатор напів автономної області Юбаланд Ахмед Мохамед Іслам.

"Також двоє поранених мають китайське громадянство", - додав він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нападу бойовиків на готель у сомалійському місті Кісмайо загинуло щонайменше сім осіб.

Фото: tvc.ru