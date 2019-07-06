На Херсонщині бойовика “Сомалі” посадили на вісім років

Суд підтримав позицію прокуратури АР Крим і засудив учасника незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР” на вісім років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

"Вироком Голопристанського районного суду Херсонської області 4 липня 2019 року учасника незаконних збройних формувань так званих “ЛНР” та “ДНР” визнано винним у вчиненні злочинну передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 13 квітня 2019 року співробітниками Головного управління СБУ в АР Крим (з дислокацією у Херсоні) та Державної прикордонної служби при перетині адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, на КПВВ “Чонгар” було затримано учасника незаконних збройних формувань “Військова комендатура ЛНР” та батальйон “Сомалі”.

За даними правоохоронців, він мав на меті потрапити на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей для продовження протиправної діяльності.