Луценко заявляє про затримання організатора “референдуму "ДНР"

Генпрокуратура та Служба безпеки України затримали Романа Лягіна — колишнього керівника "Центральної виборчої комісії ДНР", який у травні 2014 року організовував та проводив незаконний "референдум ДНР".

Про це повідомив у п'ятницю у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"ГПУ та СБУ затримали керівника "центральної виборчої комісії днр", який у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум днр. Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада. На все приходить час розплати", - зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, у березні 2019 року з'явилася інформація про те, що Лягін в'їхав на підконтрольну Україні територію за програмою СБУ "Повернись додому", яка звільняє учасників незаконних формувань від кримінальної відповідальності. У самій СБУ цю інформацію офіційно не підтверджували.

Лягін був головою "ЦВК ДНР на "референдумі" 11 травня 2014 року, а також оголошував ватажка Олександра Захарченка обраним "главою ДНР". З 16 травня по 26 вересня був "міністром праці та соціальної політики ДНР". З 26 вересня 2014 року знову очолив "ЦВК ДНР".

У квітні 2016 року Захарченко звільнив Лягіна "у зв'язку з діяльністю, несумісною з посадою". Тоді його звинуватили в недбалому ставленні до виконання обов'язків, систематичному порушенні трудової дисципліни і діяльності, "що виходить за рамки покладених на нього функцій, в тому числі з метою особистого збагачення".