Британія готова до виходу з ЄС без угоди 31 жовтня — Джонсон

Борис Джонсон, один з найбільш ймовірних наступників Терези Мей на посаді прем'єра Британії, заявив, що Королівство буде готове залишити ЄС 31 жовтня незалежно від наявності угоди по Brexit.

Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

«Ні, чесно … Нам треба продемонструвати більше здорового глузду в цьому питанні», — сказав Джонсон.

За словами політика, країна була готова до виходу з Євросоюзу ще наприкінці березня. Він вважає «критично важливим», щоб Європа зрозуміла, що Британія готова піти без угоди.

«Всі, хто говорить, що не можуть змиритися з ідеєю про Brexit без угоди, насправді мають на увазі, що не хочуть йти взагалі», — сказав він.

Як повідомлялося, кандидат на посаду голови уряду Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв за будь-яку ціну вивести країну з Європейської Спільноти 31 жовтня або "померти".