Борис Джонсон має великі шанси стати наступним прем'єром Британії — ЗМІ

Борис Джонсон з відривом у 48% перемагає свого суперника Джеремі Ганта у боротьбі за посаду очільника Консервативної партії та, відповідно має великі шанси очолити уряд Великої Британії.

Про це пише The Times з посиланням на дані соціологічних опитувань.

"Борис Джонсон впевнено рухається до Даунінг-стріт (перемоги у боротьбі за прем'єрську посаду - ред.) з величезною перевагою, згідно з опитуванням членів Консервативної партії цього місяця", - йдеться у повідомленні.

Джонсона підтримують 74 відсотки опитаних членів Консервативної партії, а Джеремі Ганта 26 відсотків, згідно з опитуванням компанії YouGov та The Times.

Як повідомлялося, кандидат на посаду голови уряду Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв за будь-яку ціну вивести країну з Європейської Спільноти 31 жовтня або "померти".