“Жорсткий” Brexit обійдеться Британії майже у $114 мільярдів

Міністр фінансів Об’єднаного Королівства Філіп Хаммонд у вівторок заявив, що в разі виходу країни з ЄС без угоди бюджетні втрати сягнуть 114 мільярдів доларів.

Про це повідомляє BBC з посиланням на виступ міністра в парламенті.

«Міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що готовий голосувати проти Brexit без угоди», - йдеться в повідомленні. Але водночас він нагадав, що, за підрахунками держскарбниці, такий сценарій коштуватиме Великій Британії до 90 мільярдів фунтів (114 мільярдів доларів).

За словами Хаммонда, «жорсткий» Brexit так чи інакше позначиться на подальших рішеннях уряду. Міністр попередив, що це означатиме, що «в довгостроковій перспективі не буде грошей ані на скорочення податків, ані на збільшення витрат».

Хаммонд також дав зрозуміти парламентарям, що йому особисто, швидше за все, не доведеться розбиратися з держбюджетом в умовах Brexit без угоди, оскільки «дуже малоймовірно», що він збереже посаду канцлера держскарбниці при новому прем'єр-міністрі.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія втрачає від Brexit щотижня 600 мільйонів фунтів (близько 758 мільйонів доларів).

Як відомо, вихід Великої Британії ЄС був відтермінований до жовтня цього року.