Джонсон обіцяє вивести Британію з ЄС 31 жовтня або “померти”

“Ми готуємося до виходу (з ЄС — ред.) 31 жовтня. Хай буде що буде. Зробити це або померти”, - сказав Джонсон.

За його словами, Британії необхідна повністю нова угода про Brexit, якщо країна взагалі хоче вийти з угодою із ЄС.

Зазначається, що в ЄС уже неодноразово наголошували, що не будуть переглядати угоду про вихід Британії з Євросоюзу.

Як відомо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону “гнучке відтермінування” виходу зі спільноти до 31 жовтня 2019 року.

Фото на першій сторінці: Freakonomics