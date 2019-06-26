Джонсон обіцяє вивести Британію з ЄС 31 жовтня або “померти”
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Укрінформ
Кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв за будь-яку ціну вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня або “померти”.
Про це він заявив в інтерв'ю Talk Radio, передає The Guardian.
“Ми готуємося до виходу (з ЄС — ред.) 31 жовтня. Хай буде що буде. Зробити це або померти”, - сказав Джонсон.
За його словами, Британії необхідна повністю нова угода про Brexit, якщо країна взагалі хоче вийти з угодою із ЄС.
Зазначається, що в ЄС уже неодноразово наголошували, що не будуть переглядати угоду про вихід Британії з Євросоюзу.
Як відомо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону “гнучке відтермінування” виходу зі спільноти до 31 жовтня 2019 року.
Фото на першій сторінці: Freakonomics