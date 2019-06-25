Джонсон визнав необхідність підтримки з боку ЄС у разі "жорсткого" Brexit

Претендент на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон визнав, що країна потребуватиме підтримки ЄС у разі Brexit без угоди.

Про це повідомляє AFP.

«Борис Джонсон, фаворит серед претендентів на зміну британському прем'єр-міністру Терезі Мей, визнав, що Лондону знадобиться співпраця з Європейським Союзом, щоб пом'якшити потенційні потрясіння у разі Brexit без угоди», - йдеться у повідомленні.

Джонсон неодноразово наполягав на тому, що Британія має залишити блок 31 жовтня, навіть якщо це означає вихід без угоди. Однак він визнав, що запобігання кризі в такому разі потребуватиме підтримки ЄС: «Це залежить не тільки від нас, але й від іншої сторони. У цьому, звичайно, є дуже важливий елемент взаємності і співпраці», - заявив він.

Як повідомлялося раніше, Джонсон переміг у другому турі виборів лідера правлячої Консервативної партії Великої Британії і глави уряду країни.

Лідери європейських країн під час так званого євросаміту в Брюсселі минулого тижня висловили бажання уникнути невпорядкованого Brexit й одночасно підтвердили, що угода про вихід Великої Британії з ЄС не підлягає подальшим переговорам.