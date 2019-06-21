Претендентів на посаду прем’єра Британії залишилось лише двоє

На крісло прем’єр-міністра Великої Британії залишилося лише двоє претендентів – ексміністри закордонних справ Борис Джонсон та Джеремі Гант.

Як повідомляє ВВС, останнім з перегонів вибув Майкл Гоув.

При цьому він набрав лише на два голос менше ніж Гант – його підтримали 75 депутатів-торі. За Джонсона є проголосували 160 членів парламенту від Консервативної партії.

Лідера партії обиратимуть на загальнопартійному рівні. У голосуванні братимуть участь близько 160 тисяч членів Консервативної партії. Переможця визначать 22 липня. Він очолить як партію, так і уряд Сполученого королівства.

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У 2016 році Борис Джонсон був одним з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС в той час як Гант належав до табору прихильників членства Сполученого королівства у блоці.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей офіційно покинула посаду голови Консервативної партії. Вона продовжуватиме виконувати обов’язки голови уряду, доки партія не обере нового прем’єра.

Мей заявила про свій намір піти у відставку після того, як вона не змогла погодити з британським парламентом угоду щодо «Брекзиту» – виходу Великої Британії з Європейського союзу.