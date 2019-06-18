Борис Джонсон виграв другий тур виборів лідера консерваторів

Ексміністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон здобув перемогу в другому турі голосування за очільника Консервативної партії - а отже, і главу уряду.

Про це повідомляє Sky News.

«Кандидатуру Джонсона у другому раунді підтримали 126 з 313 депутатів Консервативної партії. На другому місці – міністр закордонних справ Джеремі Гант із 46 голосами, на третьому – міністр довкілля Майкл Гоув із 41 голосом», - ідеться в повідомленні.

Боротьбу також продовжують міністр із питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, який здобув 37 голосів, і глава МВС Саджид Джавід - 33 голоси.

За підсумками двох турів вибув колишній міністр із питань Brexit Домінік Рааб, який набрав усього 30 голосів.

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Наступні раунди голосування пройдуть у середу і четвер. У результаті з двох фіналістів переможця обиратимуть 160 тисяч членів Консервативної партії по всій Британії. Його буде офіційно оголошено після 22 липня.

Як повідомляв Укрінформ, Тереза Мей полишила посаду глави британської Консервативної партії минулого місяця.