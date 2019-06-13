Борис Джонсон виграв перший тур виборів лідера торі

Борис Джонсон виграв перший тур виборів лідера торі

Укрінформ
Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон переміг у першому турі виборів лідера Консервативної партії.

Про це повідомляє Sky News у Twitter.

"Борис Джонсон отримав перемогу в першому турі голосування в перегонах за лідерство консерваторів з Марком Харпером, Естер Маквей і Андреа Лейдсом, які вибули з боротьби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Джонсон отримав 114 голосів з 313. За його головних конкурентів - нинішнього главу МЗС Джеремі Ханта і міністра навколишнього середовища Майкла Гоува - проголосували 43 і 37 колег-депутатів відповідно.

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Також у наступний тур вийшли екс-міністр із виходу Британії з ЄС Домінік Рааб (27 голосів), міністр внутрішніх справ Саджид Джавід (23), міністр охорони здоров'я Метт Хенкок (20) і міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт (19).

Наступний етап виборів з поступовим вибуванням кандидатів відбудеться наступного тижня. Наприкінці місяця кандидатів має залишитися лише двоє. Після цього обирати з цих фіналістів будуть уже приблизно 160 тисяч членів Консервативної партії.

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