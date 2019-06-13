Борис Джонсон виграв перший тур виборів лідера торі
Про це повідомляє Sky News у Twitter.
"Борис Джонсон отримав перемогу в першому турі голосування в перегонах за лідерство консерваторів з Марком Харпером, Естер Маквей і Андреа Лейдсом, які вибули з боротьби", - йдеться у повідомленні.
Boris Johnson has topped the ballot in the first round of voting in the Conservative leadership race with Mark Harper, Esther McVey and Andrea Leadsom eliminated from the contest— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 13 червня 2019 р.
Як зазначається, Джонсон отримав 114 голосів з 313. За його головних конкурентів - нинішнього главу МЗС Джеремі Ханта і міністра навколишнього середовища Майкла Гоува - проголосували 43 і 37 колег-депутатів відповідно.
Також у наступний тур вийшли екс-міністр із виходу Британії з ЄС Домінік Рааб (27 голосів), міністр внутрішніх справ Саджид Джавід (23), міністр охорони здоров'я Метт Хенкок (20) і міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт (19).
Наступний етап виборів з поступовим вибуванням кандидатів відбудеться наступного тижня. Наприкінці місяця кандидатів має залишитися лише двоє. Після цього обирати з цих фіналістів будуть уже приблизно 160 тисяч членів Консервативної партії.