Затримка Brexit означатиме поразку - Борис Джонсон

“Борис Джонсон сказав, що він не прагне реалізації варіанту Brexit без угоди, у промові, присвяченій початку змагання за посаду очільника Консервативної партії”, - йдеться у повідомленні.

Водночас Джонсон зазначив, що варіант виходу без угоди є "життєво важливим інструментом переговорів", і Велика Британія "повинна здобути щось краще, ніж існуюча угода".

"Затримка означатиме поразку”, - сказав політик, додавши, що Британія у будь-якому разі має вийти з ЄС 31 жовтня.

Нагадаємо, один із претендентів на прем'єрську посаду в уряді Британії Борис Джонсон пообіцяв не платити відступні за Brexit на умовах ЄС.

Як відомо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня вирішили надати Лондону «гнучке відтермінування» виходу зі спільноти до 31 жовтня 2019 року.

Водночас очікується, що Консервативна партія, після відставки Терези Мей, до кінця липня обере свого нового лідера й наступного голову уряду Великої Британії.