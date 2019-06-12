Brexit без угоди дуже можливий із 1 листопада - Єврокомісія

За оцінкою Єврокомісії, вихід Великої Британії з ЄС 1 листопада 2019 року без угоди є дуже ймовірною, хоча й небажаною подією.

Відповідна інформація поширена на сайті Європейської Комісії у підсумках роботи з підготовки ЄС до найбільш несприятливого розвитку подій. Документ з'явився напередодні саміту ЄС, який наступного тижня у Брюсселі має розглянути, серед іншого, питання щодо Brexit.

«11 квітня Європейська Рада прийняла рішення, на запит та за погодженням з Великою Британією, продовжити період дії Статті 50 (Угоди ЄС) до 31 жовтня 2019 року... У світлі невизначеності, що триває, у Британії стосовно ратифікації Угоди про вихід, - як це було погоджено з урядом Великої Британії у листопаді 2018 року, а також виходячи із загальної внутрішньої політичної ситуації, сценарій ‘no-deal' (без угоди) з 1 листопада 2019 року залишається дуже можливим, хоча й небажаним», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія зазначає, що з грудня 2017 року здійснила комплекс заходів щодо захисту ЄС на випадок виходу Британії з ЄС без угоди. Зокрема, Єврокомісія представила 19 законодавчих пропозицій, 18 з яких були ухвалені Європейським Парламентом та Європейською Радою. Було також досягнуто політичне рішення щодо надзвичайних регуляторних правил з виконання бюджету ЄС на 2019 рік, які будуть формально ухвалені наприкінці поточного місяця. Крім того, Єврокомісія ухвалила 63 підзаконних акти та видала 93 попередження про підготовку до виходу Британії з ЄС без угоди.

З огляду на прийняте рішення щодо продовження дії Статті 50, Єврокомісія переглянула всі вжиті заходи та дійшла висновку, що вони є достатніми для досягнення поставленої мети та не потребують уточнень. Тож Єврокомісія не буде здійснювати жодних додаткових заходів щодо визначеної нової дати виходу Великої Британії.

Захисні заходи Єврокомісії охоплюють такі сфери як забезпечення права проживання для громадян ЄС та їх соціального захисту, діяльності митниці та податкових органів, функціонування транспорту, риболовної галузі, фінансових послуг, забезпечення безпеки і якості медичних препаратів та пристроїв, а також хімічної продукції.

Єврокомісія нагадує, що за сценарієм ‘no-deal' Британія стане для ЄС «третьою країною» без будь-яких перехідних заходів, з цього моменту на території Британії не діятимуть жодні закони та правила ЄС. Такий розвиток матиме очевидні негативні наслідки для громадян та для ділової активності, а також принесе з собою негативний економічний ефект, який пропорційно буде більш важким для Британії, ніж для 27 країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер попередив під час виступу у Європарламенті 3 квітня 2019 року, що Британії за відсутності угоди про вихід доведеться вирішити три головні проблеми, перед тим, як визначати подальші відносини з Євросоюзом. Перша стосується захисту прав та свобод громадян, які скористалися своїм правом вільного пересування до Brexit. Друга умова – повага Британії до власних фінансових зобов’язань, які країна мала як член ЄС. Нарешті, третя проблема, яка потребує безумовного вирішення – дотримання духу і букви так званої угоди «Доброї п’ятниці», за якою було досягнуто мир та стабільність у Північній Ірландії та цілісність ринку на острові Ірландія.