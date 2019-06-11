Британські лейбористи спробують заблокувати «жорсткий» Brexit

Лейбористська партія Британії ініціює в парламенті голосування про можливість для депутатів перейняти від уряду контроль над порядком денним Палати громад.

Про це повідомляє Sky News.

«Лейбористська партія завтра змусить Палату громад голосувати за можливість для депутатів перейняти в уряду контроль над парламентським порядком денним», - йдеться в повідомленні.

Метою цього голосування є подальша можливість заблокувати Brexit без угоди.

За словами міністра тіньового уряду з питань Brexit Кіра Стармера, дебати про вихід країни з ЄС стають дедалі більш божевільними. «У жодного з можливих кандидатів на найвищу посаду немає надійного плану, як вийти з глухого кута до кінця жовтня. Замість цього ми стали свідками того, як кандидати відкрито виступають за руйнівний Brexit без угоди і навіть намагаються залучити королеву в політику, попросивши її закрити парламент», - зазначив він.

За словами Стармера, крайній захід, до якого мають намір вдатися лейбористи, спрямований на те, щоб «покласти край невизначеності й захистити громади по всій країні».

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку з поста глави Консервативної партії. Тепер до кінця липня політсила має обрати нового лідера, який стане і наступним прем'єр-міністром.

У квітні лідери ЄС вирішили надати Лондону гнучку відстрочку виходу зі спільноти до 31 жовтня 2019 року. Уряди країн ЄС заявили про готовність ще раз відстрочити дату виходу Великої Британії, незалежно від того, хто стане новим главою уряду.