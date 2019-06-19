На посаду прем’єра Британії претендують чотири кандидати
Укрінформ
Кількість кандидатів на посаду глави уряду Великої Британії скоротилася до чотирьох осіб, після того, як з конкурсу вибув міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.
Про це повідомляє BBC.
“Чотири людини залишилися в гонитві, щоб стати наступним главою уряду після того, як Рорі Стюарт вибув з конкурсу на посаду очільника Консервативної партії”, - йдеться у повідомленні.
Під час третього раунду голосування, що відбувся 19 червня, Стюарт отримав всього лише 27 голосів, що на 10 голосів менше, ніж у другому раунді голосування.
Ексміністр закордонних справ Британії Борис Джонсон знову зміцнив лідерство в боротьбі за крісло прем'єра, отримавши 143 голоси, що на 17 більше, ніж минулого разу.
Як повідомлялося, ексміністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон здобув перемогу у другому раунді голосування за очільника Консервативної партії - а отже, й главу уряду.